2 danske kvinder skaber suverænt tøj, alle har råd til

Et hvidt, uberørt lærred. Det er tanken bag det nye, danske bæredygtige jeansmærke Blanche, og selvom Blanche betyder ‘hvid’ på fransk, er der ikke sparet på farver eller design. For hverken jeans eller bæredygtighed behøver at være kedeligt, mener de to grundlæggere – og de ved, hvad de snakker om, for begge har de en solid erfaring fra modebranchen med sig: Mette Fredin Christensen var kvinden bag 2ndday, som hun var chefdesigner for i næsten otte år, og Melissa Bech har været salgsansvarlig for Wood Wood og Norse Projects og moderedaktør på magasinet Cover.