21-årig danskers stil hædres i Vogue

Billederne viser de mange facetter af Frejas stil, som ifølge hende selv skyldes en kaotisk tilgang til livet:

“Jeg er en meget kaotisk, ustruktureret person, og det oversættes automatisk til mit rodede udseende. Jeg kan godt lide at blande forskellige former for mode, samt mænd og kvinders tøj,” forklarer hun til tysk Vogue.

Freja Wewer er taknemmelig for sin succes, men fremhæver også bagsiden af SoMe-medaljen:

“Når jeg tænker på Instagrams indflydelse på min karriere, er det næsten skræmmende, for uden Instagram ville jeg aldrig være, hvor jeg er nu. Platformene er perfekt til at blive opdaget som kreativ person, men nogle gange føler jeg, at jeg forsømmer mine andre interesser, såsom film, kunst og psykologi, fordi jeg fokuserer på den ene ting.”

Du kan se den fulde modeserie og læse et interview med Freja på Vogue.de.