De internationale modeuger er slut for denne gang, og her dominererede særligt én taske gadebilledet: Guccis bæltetaske.

Gucci har historie for at skabe eftertragtede bæltetasker, da modehuset tidligere har været afsender på en populær bæltetaske med deres kendetegnende monogram-print. Heriblandt en firkantet model, som blev båret i hitserien Sex and the City af Carrie Bradshaw.