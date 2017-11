De mærkeligste modeting på Instagram

Et par Louis Vuitton-boksehandsker, Gucci-snorkelsæt med matchende svømmefødder og alverdens genstande dækket i Swarovski-krystaller. Alt dette og mere til kan du finde på Instagram-profilen @Ebaybae, der er dedikeret til mærkelige modefund.

Kvinden bag hedder Tae in Ahn, og hun har en baggrund inden for kunst- og designverdenen, samt en passion for at trevle igennem internettets mørkeste afgrunde i jagten på sjove modegenstande. Og heldigvis for det, for så kan vi andre nyde de absurde ting, hun finder på sin vej.

Læn dig tilbage, og nyd de mange skøre fund, der er samlet på @ebaybae, og hvis du ikke kan få nok af absurde modegenstande, bør du også tjekke Instagram-profilen dedikeret til verdens grimmeste sko.