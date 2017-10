I marts fremhævede vi en kjole fra Mangos bæredygtige linje, som blev spottet på alle de store Instagrammere.

Nu gentages succesen, da endnu et bæredygtigt kjoledesign fra Mangos hånd er begyndt at vinde popularitet på det sociale medie. Her er tale om en hvid, asymmetrisk kjole med bindebånd i taljen, som på en og samme tid er elegant og tilbagelænet.

Kjolen er netop landet i Mangos webshop, og du kan godt forberede dig på at se den her, der og allevegne.