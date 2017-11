Emily Ratajkowski beskyldes for kopiering

Hvis du følger Emily Ratajkowski på Instagram, kan det ikke være gået din næse forbi, at modellen har skabt et badetøjsmærke, Inamorata Swim.

De retro og Instagram-venlige design blev vel modtaget på sociale medier, men nu sættes der spørgsmålstegn ved deres originalitet.

Badetøjsdesigner Lisa Marie Fernandez har sendt et forbudsbrev til Emily Ratajkowski, hvori hun anklager modellen for kopiering af to design. Det skriver Business of Fashion.

Her er tale om to silhuetter – en stropløs badedragt med cut-outs og sløjfer, samt en off-shoulder bikini – som Fernandez introducerede for mere end tre år siden. Ifølge Emily Ratajkowski er badedragten inspireret af et gammelt billede af Stephanie Seymour i Sports Illustrated, hvor sløjferne var bundet på badedragtens ryg.