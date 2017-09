Få dit livsmotto på en læderjakke

🌹ROSE SILENCE 🌹 My brilliant friend @wild_renata_flowers teamed up with @millerharris to create this beautiful installation to celebrate their new fragrance #rosesilence. Fifty shades of sass courtesy of @pollyellens and the awesome @katiemcatackneyphoto. Jacket created by me. . . . #notanad #laurieleeleather #art #girls #london #style #love #fashion #biker #leatherjacket #artist #floral #rebelgirls #girlgang #model #photography #rose #paintedleather #floralstyle

A post shared by LAURIE LEE LEATHER™ (@laurieleeleather) on Aug 8, 2017 at 3:01am PDT