Gigi Hadid viser hår under armene – og deler vandene

Love Magazines årlige julekalender med kendte ansigter er i fuld gang, og 2017's kalender er dedikeret til temaet ’Stay strong’.

Gigi Hadid gemte sig bag 11. decembers låge, og supermodellen benyttede anledningen til at vise sin træningsrutine i Gotham Gym iført rødt træningstøj – og hår under armene. De ubarberede armhuler giver Gigi et forfriskende uretoucheret udseende, men det vovede valg deler vandene.