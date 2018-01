H&M starter nyt mærke – og intet er som før

Du kan ikke sige highstreet uden også at sige H&M Group. Det svenske konglomerat står bag en lang række populære butikskæder, heriblandt & Other Stories, Weekday, Cos, Monki og Cheap Monday. Sidste år tilføjede H&M Group et nyt medlem til familien, Arket, og nu forlyder det, at endnu et brand er på vej. Det skriver The Cut.

Navnet er /Nyden (inklusiv skråstreg), som er en kombination af to svenske ord, der betyder “ny” og “it”. /Nyden er målrettet unge, de såkaldte millennials, og markerer en helt ny vej for H&M Group, da brandet betegnes som “luksus til overkommelige priser”. Således lader det til, at brandet ikke vil placere sig i highstreetkategorien, som ellers er konglomeratets kendetegn.

Modsat mange andre brands til unge, tager /Nyden afstand fra fast fashion og vil ikke følge tidens trends eller den traditionelle modekalender. Samtidig vil kollektionerne komme i et begrænset oplag, så lageret ikke fyldes op igen, når der meldes udsolgt.