Se H&M's nye Studio-kollektion

I går præsenterede H&M den nye Studio SS18-kollektion under modeugen i Paris på Musée des Arts Decoratifs.

Kollektionen er inspireret af Japans urbane elegance og stilrene minimalisme, hvilket kom til udtryk i en kombination af rene silhuetter, en afslappet attitude og abstrakte print i stil med japanske skrifttegn. Skræddersyede styles til arbejdsgarderoben, bløde, flagrende materialer og statement-strik bidrog til en følelse af balance mellem minimalistisk design, klare farver og bevægelse.

Den nye kollektion blev fremvist af supermodeller som Adwoa Aboah, Amber Valetta, Grace Elizabeth og Edie Cambell, mens showets gæster talte navne som Alexa Chung og Joan Smalls.

H&M Studio SS18 er en såkaldt 'see now buy now'-kollektion og er derfor allerede sat til salg i dag 1. marts. Du kan se et udvalg af de nye design herunder og shoppe kollektionen på Hm.com.