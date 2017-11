Highstreetmærke lancerer brudekjoler

Flere highstreetmærke er hoppet med på brullypsvognen, og udvider deres repetoire med kollektioner dedikeret til brudetøj. Asos er tidligere blevet rost for deres smukke budgetvenlige brudekjoler, men nu får de konkurrence af highstreetbrandet French Connection.

Til februar 2018 lanceres brandets første kollektion dedikeret til brudekjoler, der alle har en afslappet og boheme-inspireret stil, der er inspireret af modeikoner som Kate Moss, Bianca Jagger og Poppy Delevingne. Om motivationen bag kollektionen fortæller French Connections chefdesigner, Maria Chen:

“De seneste år har vi set, at vores kunder har købt ting fra French Connections primære kollektion til deres bryllupper. Vores kunder har mulighed for at købe prisvenlige items i alle andre kategorier end brudetøj, så det føltes som en naturlig udvikling at lancere en brudekollektion. Det er en voksende tendens med bryllupskjoler, der ikke sprænger budgettet, samt brude, der har flere forskellige outfits på i løbet af dagen.”

Kollektionens priser spænder fra cirka 1.465 kroner til cirka 2.100 kroner, og du kan se et udvalg af de nye design herunder.