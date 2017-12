Internettet raser over racistisk video med Victoria’s Secret-modeller

Årets Victoria’s Secret-show har været ramt af skandale på skandale. Først var det ikke muligt for flere af mærkets modeller at få adgang til Kina, hvor showet blev afholdt, og siden aflyste Gigi Hadid, formentlig grundet kritik fra kinesere efter en såkaldt racistisk video.

Nu hagler anklager om racisme ned over endnu flere Victoria’s Secret-modeller, efter en backstagevideo filmet af Karlie Kloss er dukket op til overfladen.

Videoen viser flere af modellerne, der synger Cardi B’s sang Bodak Yellow backstage i Shanghai, kort tid før showstart. I klippet, der har fået adskillige Twitter-brugere til tasterne, synger modellerne n-ordet, som er en del af sangteksten: “I don’t wanna choose / And I’m quick, cut a ni**a, so don’t get comfortable.”