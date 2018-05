Modeverdenen er kendetegnet ved et højt tempo med hastigt skiftende trends og sæsoner. Sommerkollektionerne lander omkring januar/februar, og bliver allerede i juli pakket væk til fordel for de nye efterårs- og vintervarer. For ikke at nævne mellemkollektioner, såsom pre-spring, pre-fall, resort og holiday.

Kollektionernes korte levetid i butikkerne er motivationen bag Edie, et nyt ‘last season’-koncept startet af advokat Christina Wiesner.

Christina undrede sig over, at tøj af høj kvalitet har så kort tid på hylderne, og derfor besluttede hun sig for at kontakte flere velkendte brands med henblik på et samarbejde. Idéen blev vel modtaget af en lang række brands, der sagtens kunne se det positive i, at deres varer fik en længere levetid.