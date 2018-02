Oplev stemningen: Jason Wus sidste kollektion for BOSS

Den historiske bygning Cedar Lake dannede rammerne for BOSS’ show under New York Fashion Week, som løb af stablen sent i går aftes.

Showet markerede Jason Wus sidste kollektion for BOSS, da han træder af som Artistic Director for at fokusere på sit brand i eget navn.

Efter tre sæsoner, hvor BOSS udelukkende har vist herretøj, bød denne sæson også på en præsentation af BOSS’ kvindetøj. Kollektionen, Gallery Collection, tager vanen tro afsæt i kunstens verden, og denne sæson var inspirationskilden den amerikanske kunstner Robert Morris’ rene og dekonstruerede minimalisme. Inspirationen kom til udtryk i enkle snit, feminine silhuetter som timeglasformerede kjoler, samt jakkesæt med markerede skuldre og fokus på taljen.

Se udvalgte look fra Jason Wus sidste kollektion for BOSS, og oplev stemningen backstage herunder.