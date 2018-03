Oscar 2018: Se alle kjolerne

Natten til mandag kulminerede awardshow-sæsonen i uddelingen af de ombejlede Oscar-statuetter.

Vanen tro var den røde løber rullet ud før showet, og Hollywoods filmstjerner mødte op i eksklusive designerkjoler og haute couture-kreationer. I år var det ikke den traditionelle røde Oscar-kjole, der dominerende, men derimod hvid, ædle metaller og afdæmpede nuancer som creme, sart lyserød og pastelblå.

Her kan du se et udvalg af de smukkeste kjoler fra den røde løber inden Oscar-uddelingen løb af stablen for 90. gang.