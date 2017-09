Peak Performance afslører deres første samarbejde

Om samarbejdet udtaler Nigel Cabourn:

“Jeg er specialist i overtøj og finder ofte inspiration i britisk historie. Jeg har altid haft en interesse i det britiske militær: Army, Navy og Royal Air Force. Det er selvfølgelig dem, jeg som brite, ved mest om. Men i samarbejdet med Peak Performance voksede min interesse for de svenske skipatruljer, der vogter over bjergene, betydeligt. Så det er primært dem, der har dannet inspirationskilden for vores fælleskollektion.”

Fusionen mellem den klassiske militære inspiration og referencerne til de svenske skipatruljer er udmundet i en stærk kollektion, der både har et højt niveau på designsiden, samt et praktisk aspekt grundet Peak Performances store faglighed inden for skitøj. Alt i alt en kollektion, der er designet til livet i byen, men også fungerer som reelt skitøj, og dermed sender et anerkendende nik til mærkets ophav.