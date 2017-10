Se med live til Louis Vuitton modeshow fra Paris

Du kan ikke sige Louis Vuitton uden at tænke på fransk elegance, fortræffeligt håndværk og design med det ikoniske logo. Louis Vuitton er et modehus, der har formået at fornye sig selv, siden sin spæde start for over 150 år siden, men uden at glemme sit ophavs værdier om smukt design i solidt håndværk.

Nu lukker Louis Vuitton, der er blevet erklæret til verdens bedste modebrand i 2017, dørene op for alle, der er nysgerrige på at se, hvad modehuset nu vil præsentere.

Det vil foregå på en livestream direkte fra Paris’ modeuge, hvor det franske high-end brand vil præsentere deres forår-sommerkollektion 2018.

Følg med live 3. oktober klokken 18.30 i videoen nedenfor. Såfremt du ikke har mulighed for at se med live, kan du blot gense showet via samme link.