Et af tidens mest cool solbrillemærker er gået sammen med modehuset Maison Margiela. Heldigvis skal vi ikke vente så længe på at se resultatet, da kollektionen bliver afsløret under modeugen til et event i Mykita-butikken. Her vil være drinks, snacks og mulighed for at lægge en bestilling ind på Mykita + Maison Margiela-kollektionen. Vil du gerne med, skal du blot skrive dit navn til pr-bureauet Agency V på fanny@agencyv.com

Hvornår: Fredag 2. februar, klokken 15 til 17.

Hvor: Mykita Shop Copenhagen, Grønnegade 43 København K.