Spar 80 % på Totême, Lovechild 1979 og mange flere

Den første forårsmåned markerer starten på den halvårlige lagersalgssæson. Blandt månedens mange sample sales er den danske webshop Nori Nori, som holder lagersalg for første gang. Her vil du kunne finde et stort udvalg af tøj fra mærker som Totême, Carven, Lovechild 1979, Frame Denim, Yvonne Koné.

Hvad: Nori Nori lagersalg

Hvor: Lille Strandstræde 12, kld., 1254 København K.

Hvornår: Fredag 16. marts 13-17, lørdag 17. marts 11-16 og søndag 18. marts 11-16

Du kan betale med Mobilepay og kreditkort.

