Stephania Potalivo iført T-shirt med rørende budskab

“Der var rigtig mange inspirerende og smukke bud på design fra danskerne. I den Instagram fortolkning, vi har taget udgangspunkt i, var Knæk Cancer-blomsten dannet af fjer. Vi kunne godt lide fjerenes lette og feminine udtryk og det har vi lagt vægt på at beholde i vores illustration,” fortæller Inwears designchef, Jette Romvig, om kvindemodellen.

I front for kampagnen står to af Danmarks unge skuespilstjerner, Stephania Potalivo og Mathias Käki.

“Cancer er jo desværre en sygdom som kan ramme alle, så hvis jeg kan være med til at skabe opmærksomhed omkring denne vigtige sag, så gør jeg det med glæde,” siger Stephania Potalivo om sin medvirken.

T-shirtsne koster 249 kroner, hvoraf 100 kroner går til Knæk Cancer, og kan erhverves fra i dag på Boozt.com.

Hvis du vil give et yderligere bidrag, og få muligheden for at være inspirationskilde til næste års Knæk Cancer T-shirt, så kan du uploade din egen fortolkning af Knæk Cancer-blomsten på Instagram og tilføje #knækcancerblomsten.

For hvert upload donerer Boozt.com 20 kroner til den gode sag, så jo mere du deler, desto mere støtter du.

Nedenfor kan du se årets Knæk Cancer T-shirts.