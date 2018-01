“Verdens smukkeste pige” i front for Juicy Couture

Thylane Blondeaus navn kom på alles læber, da hun som 10-årig medvirkede i en kontroversiel kampagne for fransk Vogue, hvor hun agerede og poserede langt ældre end sin unge alder.

Men som bekendt er dårlig omtale bedre end ingen omtale, og den omdiskuterede modeserie endte med at gøre franske Thylande verdenskendt under kaldenavnet “verdens smukkeste pige”.

I dag er Thylane Blondeau fyldt 16 år og hun arbejder stadig som model for mærker som L’Oréal Paris. Nu er hun også annonceret som nyt kampagneansigt for et af 00’ernes mest populære brands: Juicy Couture. Kampagnen blev afsløret på Juicy Coutures Instagram-profil, hvor brandet skabte en mosaik af modellen, der ligger på en lyserød sofa iført matchende lyserøde polkaprikker.