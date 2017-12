Fra Portobello Road til hele verden

Vintageshopping som fænomen opstod i 60’ernes London, da unge begyndte at gå på modejagt på Portobello Roads antikmarkeder. Med en eklektisk tilgang til at mikse stilarter lagde den yngre generation afstand til forældrenes mere konservative påklædningsdogmer, og siden har vintage symboliseret selvstændighed og personlig stilsans med et skiftevist ekstravagant, samfundspolitisk og/eller miljøbevidst twist.

Ikke overraskende favoriserede 70’ernes blomsterbørn farverigt og miljøvenligt vintagegenbrug, mens 90’ernes indierockere favnede vintage-skovmandsskjorter og ribstrik som symbol på det autentiske, antimaterialistiske kunstnersind.

I begyndelsen af det 21. århundrede blev designervintage en fast ingrediens på Hollywoods røde løbere, hvor blandt andre Julia Roberts og Penélope Cruz hjemtog Oscar-statuetter i henholdsvis vintage-Valentino og vintage-Balmain. Men det er og bliver på gaden, at vintage for alvor kommer til sin moderet og igennem tiden har inspireret både Vivienne Westwoods punkkollektioner og Marc Jacobs’ glamour-grunge, Karl Lagerfelds vintage-Chanel-drømme og Phoebe Philos 70’er-æstetik.





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF