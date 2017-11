Så lang tid tager det at lave en Hermès-taske

Verrouen lanceres i år i en stor udgave i struktureret kalveskind og i en lille udgave i poleret alligatorskind og gedeskind. Hermès arbejder med over 30 forskellige slags læder, der hvert har sit visuelle udtryk og sine egenskaber, der passer til husets cirka 50 forskellige taskemodeller – som i hver kollektion kommer i mere end 200 kombinationer af læder og farver. Fra afdæmpede til skrigende farver, fra naturligt kalveskind til indfarvet struds og krokodille.

Catherine Fulconis hiver to typer læder ud af en mappe: Box-kalveskind, en af de ældste læderkvaliteter, Hermès har brugt til sine tasker, med en glat, nærmest skinnende overflade, og Barénia, en tykkere læder, der oprindeligt er blevet brugt til Hermès’ rideudstyr med en nærmest voksetoverflade, der er resistent over for ridser og modstandsdygtig over for regn og derfor er perfekt til eksempelvis sports- og rejsetasker.

“Læder er ekstremt fascinerende for mig. Primært fordi det var vores første materiale til vores første kunder, hestene, og derfor begyndelsen på hele vores historie og den arv, vi tager med os i alle vores produkter. Men også fordi læder jo ikke bare er læder. Der findes så mange typer og måder at behandle det på, som vi bruger mange år på at udvikle og forfine. Vi har store krav til vores leverandører, og skindet skal være fejlfrit og ‘levende’, forstået på den måde at der ikke må være ar eller misfarvninger, der er dækket til, og derefter skal indfarvningen og efterbehandlingen være perfekt.

Vi plejer at sige, at læderet hos Hermès er et så levende og sensuelt materiale, at det besvarer enhver berøring. Vores lædereksperter er som vin-connaisseurs, der kan kende vin på duften. De kan mærke læderets kvalitet med deres fingerspids,” fortæller Fulconis, der selv er klædt i en skriggul læderjakke fra Hermès’ sommerkollektion 2017 i kalveskind så blødt, at det føles som både smør og silke.

“Materialet, håndværket og designet er så vigtigt for os, og det vil aldrig være en Hermès-taske, hvis ikke alle tre ting er af højeste kvalitet. Vi stræber aldrig efter at lave en it-taske. Alene det at få læderet til at passe med metaldelene kan tage op til et år i udviklingen, og det kan tage os fem-seks år at udvikle en ny type behandling af skind. Det er de langvarige værdier som autenticitet, integritet og stor håndværksmæssig kunnen, der er ‘it’ for os. Men med det sagt, så synes jeg, at Verrou rammer noget tidløst, der samtidigt er moderne og passer i tiden, så jeg håber, den bliver taget godt imod,” slutter hun.





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF