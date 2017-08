Sådan fik Adidas sine logoer

De tre striber

Den type genkendelse, som Adidas-logoet vækker, er ikke noget, der opbygges natten over.

Adidas blev skabt af mærkets grundlægger, Adolf Dassler, i 1949. Dassler ønskede et genkendeligt design, der straks kunne identificeres af forbrugerne. De tre striber blev Adidas' kendetegn og blev plantet på alle Adidas-design.

Det var dog ikke Dassler selv, der fandt på de tre striber. Striberne blev benyttet af et andet sportstøjsmærke, ved navn Karhu. Retten til striberne blev angiveligt købt for et beløb, der i dag svarer til cirka 11.300 kroner, samt to flasker whisky. I retrospekt en rigtig god handel.

Snart var et sportstøjsimperium skabt og den konsekvente brug af de tre striber, skulle vise sig at blive en afgørende faktor i mærkets succes.

I begyndelsen specialiserede Adidas sig i at designe sko til atleter. Atleterne deltog i mesterskaber verden over og takket være simpliciteten i de tre striber, blev Adidas hurtigt internationalt (gen)kendt. Brandet gik derfor fra at være et lille tysk foretagende, til at indtage internationale markeder.