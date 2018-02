Dette tilbehør overtager Instagram – og det er gratis

Instagram bugner med billeder, der alle forekommer perfekte, ubesværede og impulsive. Men bag de fleste fotografier ligger der højst sandsynligvis en del tanker og anstrengelser.

Det gør sig også gældende for den nye Instagram-trend, der går ud på at tage et billede, hvor det ligner, at du netop er sprunget ud af badet med et perfekt no makeup-look. Alt, du skal bruge for at efterligne den flatterende trend, er et håndklæde, som du svøber om hovedet, ligesom du ville efter at have været en tur under bruseren.