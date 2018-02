Undertøjsmærket, der kender og elsker dig – præcis som du er

Når en iværksætter designer lingerie

Moons and Junes har en innovativ tilgang til undertøj og for Agnete betyder det meget at undersøge, hvad kvinder egentlig ønsker og efterspørger i deres mest intime beklædning. Til grund for designprocessen ligger derfor mange timers fittings, fokusgruppe-interviews og prototyper for at sikre, at Moons and Junes-kvinder føler sig smukke og godt tilpas. Alt dette har resulteret i komfortable, minimalistiske design i høj kvalitet.

“Til vores prototype-fittings kunne jeg hurtigt mærke, at vi havde et produkt, der virkelig var efterspørgsel på,” siger Agnete, og tilføjer, at hun følte et stort ansvar, der motiverede hende til at kaste sig ud i projektet: “Det var pludselig ikke mulighed at lade være med at lave Moons and Junes.”