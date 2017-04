Danmarks store designtalent går sammen med Pieces

I oktober stadfæstede Cecilie Bahnsen, at hun er et af Danmarks største designtalenter, da hun løb med Dansk Design Talent – Magasin Prisen for næsen af både Saks Potts og Muf10.

Nu bliver Cecilie Bahnsens feminine univers tilgængeligt for alle, da det danske designtalent har skabt et prisvenligt pyjamassæt for Pieces. Sættet består af et par lange bukser og en skjorte i sort med detaljerede flæser ved ærmer og krave.

Cecilie Bahnsens design lander 22. maj, og mens du venter, kan du læse mere om designeren her.