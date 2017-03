Funktionel accessory hitter på Instagram

Det fylder meget på Instagram, og ved de internationale modeuger så vi det flere gange. Vi taler om et helt særligt item, som hverken er den populære Gucci T-shirt eller Loewes Elefant-taske. Denne gang er det et iPhone-cover, som tager en stor plads i modebilledet og på vores Instagram-feeds.

Coveret har et simpelt design og er lavet i læder med personlige initialer på. Det fås i et hav af forskellige farver, som kan kombineres på kryds og tværs. På den måde er der noget til enhver smag. Og til dig, som ikke vil have initialer på telefonen findes der en række mindre personlige covers med slogans som “Ugh!” og “Blah!”

Det er et nyt luksus-brand ved navn Chaos, der står bag, og det kommer ikke som nogen overraskelse, at brandet allerede oplever stor succes. Mærket er nemlig grundlangt af to stylister, som før har arbejdet sammen med både Fendi og Victoria´s Secret. Kvinderne bag, Charlotte Stockdale og Katie Lyall, formåede med deres særlige forbindelser til modeverdenen at lave en video med blandt andre Karlie Kloss og Taylor Hill i forbindelse med lanceringen af brandets første kollektion.

Flere og flere kendisser og it-girls viser stolt den eftertragtede telefon-accessory frem. Og på den lange liste af navne, som er hoppet med på trenden er blandt andre Victoria Beckham, Alexa Chung, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Beyoncé, Hailey Baldwin, Jourdan Dunn, Taylor Hill og mange flere. Senest har Chaos delt et billede af danske Josephine Skriver med en sort og lyserød udgave af det populære cover.

Du kan også slutte dig til Chaos-klubben. Coveret kan nemlig klikkes hjem på Chaos.club, hvor priserne ligger i omegnen af 1.500 kroner.