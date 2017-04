Designer Cecilie Hammers sans for trends

Cecilie Hammer er en heldig kvinde, hvis du spørger Costume. Som designer for det danske taskefirma Adax har hun dagligt fingrene begravet i verdens lækreste læderkvaliteter og udvikler former og farver. Et kreativt arbejde, der især er drevet af hendes passion for trends.

“Hvis jeg ser et materiale, en farve eller en detalje, der fanger min opmærksomhed begynder jeg med det samme at tænke på, hvordan det kan overføres til en taske,” fortæller Cecilie.

Her får du et indblik i nogle af hendes praktiske og æstetiske overvejelser fra designprocessen af kollektionen Sicilia, der kombinerer et stilrent look med stærke detaljer – og et eksklusivt pre-order link.