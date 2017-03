Dette Topshop-item bliver solgt hvert 10. sekund

Det er hverken en festkjole, en printet top eller et par glamourøse stilletter. Topshops mest populære item er derimod mærkets jeans, som gang på gang får piger verden over til at tage plastikkortet frem.

Ved lanceringen af deres sommerkollektion 2017 afslørede Topshop, at de sælger et par jeans hvert 10. sekund på globalt plan.

Ifølge Topshops salgsdirektør, Emma Fox, er skinnyjeans brandets mest sælgende silhuet, men de andre modeller vinder i stigende grad frem.

Du kan finde de eftertragtede jeans på Topshop.com.