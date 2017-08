Få flere likes med Instagrams mest populære posering

Observerer man nogle af tidens mest populære profiler, er der særlig en posering, som får alle til at klikke på den opadvendte tommelfinger. Her er tale om et billede, der er taget fra livet og ned, som dermed viser sko, underkrop og nogle gang lidt af trøjen. Billedet er ideelt til at vise detaljerne på et outfit, og det er en del lettere at tage, end når ansigtet skal lægges i de rette folder.

Næste gang, du gerne vil have lidt ekstra opmærksomhed, bør derfor du afprøve fra fødderne-og-op-billedet. Nedenfor kan du lade dig inspirere af forskellige udgaver af den populære pose.