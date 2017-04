Flatterende trend dominerer de sociale medier

Et mobilcover, et smykke, der gør op med traditionen og en eftertragtet T-shirt – de sociale medier byder på masser af tendenser, og nu vinder endnu et item frem.

Denne gang er her tale om en utraditionel sweater, der har fået en forårsopdatering i form af bar ryg. Den rygløse sweater lyder muligvis som en underlig skabning, men den har vist sig at være så populær, at den på Pinterest er steget med 300 procent siden sidste år.

Måske skyldes populariteten, at sweateren omfavner tidens hyggetendens, som har sat sit præg på moden, og samtidig er en videreudvikling af off-shoulder-blusen, som også oplever stor succes.

Sweateren kommer både med små åbninger på ryggen, flatterende udskæringer samt i varianter, hvor hele ryggen er bar.

Lad dig inspirere af instagrammerne nedenfor, og find den model, som passer til dig.