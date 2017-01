H&M præsenterer en STOR nyhed

Sidste år stod i ‘see now, buy now’-modellens tegn, hvor flere og flere mærker gjorde op med det etablerede modesystem, og satte deres kollektioner til salg umiddelbart efter de blev vist på catwalken.

Og nu hopper endnu en stor spiller med på se nu, køb nu-bølgen: H&M. 1. marts, hvor det svenske mærke normalt ville vise sin Studio-efterårskollektion, vil H&M i stedet vise en Studio-kollektion med forårsdesign. Kollektionen vil herefter være tilgængelig for kunder på Hm.com lige efter showet, og i udvalgte H&M-butikker fra 2. marts.

“At bringe mode direkte fra catwalken til butikkerne markerer en ny tid i modeindustrien, og vi ser frem til at afprøve dette spændende nye format. Vi ønsker også at dele denne begivenhed med vores kunder, og showet kan derfor livestreames på Hm.com,” siger Pernilla Wohlfahrt, H&M’s Head of Design og Creative Director.

Selvom der er over en måned til showstart, har H&M allerede nu delt en smagsprøve på den kommende Studio Spring-kollektion, der ikke udspringer fra en gennemgående tendens, men mikser og matcher forskellige trends.

Se de første billeder fra Studio-kollektionen herunder, mens resten bliver præsenteret 1. marts.