Her er Zara-jakken, der har overtaget internettet

Zara skaber sæson efter sæson helt særlige design, som indtager både gadebilledet og de sociale medier. Highstreetkæden er endda så populær, at flere kunder har udviklet en form for afhængighed af mærkets tøj og accessories.

Det kommer altså ikke som en overraskelse, når det spanske brand står bag et nyt it-item. Denne gang er her tale om en jakke, som kombinerer smuk pels med et råt bikerlook.

Jakken har en oversize silhouet, lynlåsdetaljer og er foret med faux fur, så jakken også er dejlig lun. Og med både imiteret pels og læder ligner jakken noget, der er meget dyrere, end den faktisk er. På prisskiltet står der nemlig kun 799 kroner.

Selvom Zaras overtøj er uhyre populært, kan du stadig nå at få fingrene i et eksemplar.