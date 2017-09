It-mærket Mansur Gavriel designer tøj

I 2014 så en ny it-taske dagens lys. Den var prissat en del lavere end øvrige modehuses modeller og holdt i et enkelt posetaske-design med snørelukning, kun brudt af små guldbogstaver foran med teksten Mansur Gavriel.

Posetasken blev starten på et modeeventyr for veninderne bag mærket, Rachel Mansur og Floriana Gavriel. I 2015 stod kvinder verden over på venteliste for at få fingrene i en af de populære tasker, og i 2016 udvidede mærket med en skokollektion, der blev lige så eftertragtet hos forbrugerne og gav genlyd hos øvrige designere.

Nu siger kalenderen 2017 og Mansur Gavriel har endnu en gang udvidet deres univers til også at inkludere tøj. Resultatet blev vist i går, hvor Rachel og Floriana præsenterede deres første tøjkollektion under New York Fashion Week.