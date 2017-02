Den nye it-taske overrasker

De internationale modeuger er i fuld gang, og overalt på gaden kan der spottes stilfulde kvinder med tasker i alverdens farver, da de farverige tasker indtager en markant plads i modebilledet i år.

Blandet årets nye it-tasker finder blandt andet en anderledes og nuttet model: Loewes elefant-formede taske, Elephant. Modesøgemaskinen Lyst.com rapporterer, at søgninger på elefanttasken er steget med 300 procent og salget med 128 procent siden 1. januar. Så mon ikke, at vi kommer til at se meget mere til Elephant?

En anden taske, som har vist sig populær i 2017, er Anya Hindmarchs clutch Loose Pocket. Interessen er så stor, at søgninger på tasken er steget med 222 procent og salget med 80 procent. Også en regnbuetaske fra Sophie Hulme er blandt årets favoritter ifølge Lyst.com.

Tidens populære tasker har én ting tilfælles: De er alle sprælske og farverige.