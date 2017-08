Mango efterligner Saks Potts

Efterligning er eftersigende den største kompliment, men nogle highstreetkæder lader sig måske inspirere i lidt for høj grad.

Du har utvivlsomt spottet Saks Potts’ colour block-pels i gadebilledet. Den er kendetegnet ved en neutral base med detaljer i kontrasterende farver, såsom modellen Febbe, der er brun med sprøjt af grøn, blå og rød.

Saks Potts’ design formår på imponerende vis at kombinere skørt med klassisk, og det lune overtøj er dermed ideelt for modebevidste kvinder, der ønsker at skille sig ud fra mængden – uden at klæde sig ud.