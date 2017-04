& Other Stories' nye kollektion emmer af sommer

& Other Stories liste over samarbejdspartnere er lang og inkluderer navne som Lykke Li og Rodarte. Nu præsenterer & Other Stories en ny kollektion lavet i samarbejde med brandet Toms.

Kollektionen indeholder både nyfortolkninger af Toms' klassiske skostyles og masser af sommervenlige design, herunder bikinier, sandaler, florlette kjoler, kimonoer og jakker i lette materialer.

Toms er blandt andet kendt for deres velgørende One for One-tiltag, hvor Toms giver et par nye sko til et barn i nød, for hvert solgt produkt, hvilket også er konceptet bag samarbejdet med & Other Stories.

“Aspektet med at give noget videre tilføjer en ekstra dimension til dette co-lab. Toms' idé om, at to fremmede fra forskellige sider af planeten eller gaden, kan berige hinandens liv er inspirationen bag denne kollektion,” udtaler Georgine Le Toqueux, designer hos & Other Stories.

Gennem partnerskabet med Toms vil & Other Stories desuden støtte en måned med gratis engelske sprogtimer gennem Magic Bus Women’s Scholarship Fund.

“I disse tider, med alt der foregår i verden, handler det om at passe på hinanden. Jeg er sikker på at kollektionen vil vække resonans hos en stor gruppe af omsorgsfulde mennesker,” udtaler Nathalie Joos.

Kollektionen vil være tilgængelig i både & Other Stories og Toms fra 11. april. Indtil da kan du se kollektionen nedenfor.