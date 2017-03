Pandora tager første skridt mod en ny verden

Blandt de deltagende var også Mamé Adjei, kampagnemodel for Pandoras SS17-kollektion, Do. Tanken bag kollektionen er at inspirere kvinder til at være tro mod dem selv og deres værdier.

Do-attituden skinner igennem i kollektionen, som er fyldt med farverige, strålende smykker, der vækker opsigt. Blomster går igen på både armbånd, charms, ringe og ørestikker, mens friske farver som turkis og pink lyser op på enkle sølvdesign.

Du kan finde alle Pandoras smykker, som fremadrettet vil blive produceret på den nye fabrik, på Pandora.net.