Populært dansk brand stopper

Efter syv år i modebranchen bliver AW17-kollektionen den sidste sæson for det danske smykkefirma RebekkaRebekka.

Duoen bag firmaet, tvillingeparret Camilla T. Nielsen og Rebekka C. Nielsen, har begge et behov for at gå nye veje, og derfor har de besluttet at ende deres eventyr med RebekkaRebekka, men med mulighed for at vende tilbage i fremtiden.

“Vi er meget afklarede og føler, at det er den rigtige beslutning. Camilla og jeg har udlevet en kæmpe drøm med stor succes gennem syv år i både Danmark og globalt. Vi har lært utrolig meget og det har været en fantastisk rejse,” udtaler Rebekka C. Nielsen om beslutningen, og fortsætter:

“Et stort tak til de mange mennesker, der har været der, støttet os og troet på os gennem de syv år. I har alle været de bedste og vigtigste brikker for RebekkaRebekka.”

Smykkemærket forsætter frem til 1. oktober, hvorefter virksomheden vil være i dvale med positiv kapital.