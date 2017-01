Se Skam-Evens debut som model

Vi grinte, vi græd og vi råbte norske gloser, da tredje sæson af Skam rullede i slutningen af sidste år. Romancen mellem Isak og Even var sæsonens omdrejningspunkt, og kemien mellem de to unge mænd fik seriens fans til at slå kolbøtter af begejstring.

Siden sæsonafslutningen har Skam-skuespillerne holdt lav profil (undtagen Vildes Ulrikke Falch), men nu er skuespilleren bag Even, Henrik Holm, igen at finde foran kameraet. I dag debuterer den norske skuespiller nemlig som model i en modeserie for magasinet D2.

Serien er døbt Siste nytt fra østfronten, da den udspringer fra den “postsovjetiske vind, der raser i modebranchen, ledt af Gosha Rubchinskiy og Demna Gvasalia,” skriver magasinet på Instagram.

Du kan se en smagsprøve på modeserien herunder, mens resten af billederne kun er tilgængelige i den fysiske udgave af magasinet. Men mon ikke, der er nogle Skam-fans, som deler billederne før eller siden?