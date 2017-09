Udendørs udstilling til dig, der elsker mode

Dette efterår kan Dansk Magazine fejre 15-års jubilæum – og det skarpe hjørne går ikke ubemærket hen.

Med udgangspunkt i Dansk Magazines jubilæum og kæmpe arkiv af fotokunst produceret til og af magasinet gennem de forgangne 15 år, har Dansk fået mulighed for at udstille 45 værker på Højbro Plads i København. Her kan alle interesserede få et indblik i den spændende og store udvikling, som modefotografiet har gennemgået de seneste 15 år.

Jubilæet markeres desuden med et særligt jubilæumsnummer med intet mindre end 15 forsider, der udkom under Copenhagen Fashion Week i august.