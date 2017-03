Video: Svensk designer overrasker alle på catwalken

Hvad sker der, hvis du maskinvasker og -tørrer alle styles i kollektionen lige før showstart? Det testede svenske Whyred og AEG under modeugen i Stockholm.

Svenske Whyred står for cool, skandinavisk mode i lækre materialer og har længe arbejdet for at forbedre bæredygtigheden i deres kollektioner. Derfor elskede designer Roland Hjort den tilsyneladende skøre idé at maskinvaske og tørretumble alle styles, inden de blev sendt ned ad catwalken til Stockholm Fashion Week AW17.

