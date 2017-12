Champagne møder Cosmopolitan: Nem og smuk drink til jul og nytår

Der er intet som en velkomstdrink, der sørger for, at en festlig aften kommer godt fra start. Det er dog de færreste, som har drinksudstyr eller oceaner af tid til at mikse den perfekte cocktail, men heldigvis findes der masser af smagfulde og smukke bud, som er lette at gå til.

En af vores favoritter er den såkaldte Poinsettia Champagne Cocktail, der kombinerer to af vores yndlingsting: Bobler og tranebærjuice, som vi kender fra drinken Cosmopolitan.