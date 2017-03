Machu Picchu, et fantastisk Inka citadel i Peru, er udråbt til et af verdens syv vidundere og er bestemt et sted, du skal besøge, inden du skal besøge – om ikke andet så for at være sikker på, at du stadig har energi nok til den lidt krævende tur op i Andesbjergene.

Her kan du besøge ruinerne fra en isoleret og gemt by fra det 15. århundrede, gå gennem de ældgamle templer, alt imens du forsøger at spotte sjældne og eksotiske dyr.