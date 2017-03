"Som mange andre klæder jeg mig på synkront med, hvilken dagsform jeg er i. På de morgener, hvor jeg vælter ud af sengen og skal have børnene tidligt af sted, bliver det oftest et meget afslappet outfit. På andre dage insisterer jeg på at føle mig mere feminin ved at iklæde mig tøj, der er lidt flere tanker og følelser bag.”

Bukser og skjorte fra Elizabeth & James hos Stylepaste.

“Jeg har meget tøj i læder. Læder har den egenskab, at det udtrykker noget råt og feminint i samme åndedrag. Måske er det en af grundene til, at det appellerer til mange kvinder.”

Kjole fra Stand og støvler fra Acne Studios.