Vi begynder endelig at kunne ane foråret, hvilket betyder, at det nu er på tide at bytte de praktiske vinterstøvler ud med sæsonens nye sko.

Bindebånd, flæser og detaljer omkring hæl og ankler dominerer skotrenden i år. Shop ti flade favoritter herunder.

