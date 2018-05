De varme måneder er over os, men vi har dog stadig brug for en lille jakke til de køligere dage.

Blazeren er det perfekte valg, da den både fungerer som en cardigan til indendørsbrug og som en jakke, når du skal udenfor.

Brug den sammen med dine flotte sommerkjoler og flagrende midi-nederdele for at skabe et maskulint modspil til de feminine skørter.

Herunder får du 20 af de flotteste blazere – både til luksus og budget.