Dette serum bekæmper tør vinterhud

“Jeg har et helt særligt forhold til Jo Malone, og jeg holder af at mikse flere forskellige dufte alt efter humør. Det er fantastisk, at man kan skabe en personlig duft fra dag til dag, og de er aldrig for meget eller for lidt, men altid underspillede med en diskret lækkerhed.”

Basil & neroli cologne, Jo Malone hos Magasin.dk 100 ml 900 kr.