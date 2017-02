Copenhagen Fashion Week AW17 er veloverstået, og Costumes modeteam var selvfølgelig med hele vejen.

Få et overblik over chefredaktør, Rikke Christensen, moderedaktør, Thora Valdimardóttir og assisterende moderedakør, Jeanettes Madsens modeuge-look her.

På billedet ses Jeanette i jakkesæt fra Baum und Pferdgarten og Thora i kjole fra Baum und Pferdgarten og blazer fra H&M.